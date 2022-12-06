جدول مباريات اليوم الثلاثاء في كأس العالم 2022- موعد مباراة المغرب وإسبانيا والقناة الناقلة، تختم اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 منافسات دور الـ 16 من نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بمباريات نارية، حيث يتقابل اليوم منتخب إسبانيا ضد نظيره المغرب، وفي المقابل يلتقي البرتغال ضد سويسرا، في مباريات وصفت بالمصيرية، حيث إن منتخب المغرب الوحيد المتبقي من العرب في المونديال القطري، يحرص كل الحرص على مواصلة نتائجه الجيدة واقصاء إسبانيا والتأهل إلى دور الثمانية، بينما يسعى المنتخب الإسباني إلى مواصلة النتائج الجيدة في المباراة القادمة من أجل تكرار تجربة 2010 عندما حصد اللقب العالمي، حيث من المقرر أن تنطلق المباراة بين إسبانيا والمغرب في تمام الساعة الخامسة بتوقيت فلسطين والسعودية، الرابعة بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت الامارات العربية المتحدة، وذلك من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 6-12-2022، على استاد المدينة التعليمية، حيث من المقرر أن يعلق على المباراة، هيكل الصغير، وهشام فرج، وخليل البلوشي، وجواد بدة.

مواعيد مباريات كأس العالم 2022 اليوم مباشر

وتنطلق اليوم آخر مباراتين في دور الـ 16 من كأس العالم 2022، جدول مباريات اليوم الثلاثاء في كأس العالم 2022- موعد مباراة المغرب وإسبانيا والقناة الناقلة، حيث تستهل جولة اليوم بلقاء مثير وحاسم بين منتخبي اسبانيا والمغرب، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت فلسطين، بينما تنطلق مباراة البرتغال وسويسرا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت فلسطين والسعودية الثامنة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت الدوحة وأبوظبي، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر 2022، على استاد لوسيل، إذ يعلق على المباراة، المعلقون، سمير المعيرفي، وأحمد الطيب، وحفيظ الدراجي، وبهذا يكون قد أرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مواعيد مباريات كأس العالم 2022 اليوم مباشر.

جدول معلقي مباريات اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر دور ال16 من منافسات كأس العالم 2022 قطر : pic.twitter.com/Qdp1ZaPfIK — جدول المباريات (@mi2040mim) December 5, 2022

موعد مباراة المغرب وإسبانيا اليوم في كأس العالم 2022

عشاق الساحرة المستديرة يترقبون بدء انطلاق مباراة أسود الأطلس ضد إسبانيا اليوم على أمل استمرار مفاجأة المونديال، موعد مباراة المغرب وإسبانيا اليوم في كأس العالم 2022، حيث يأمل منتخب المغرب كتابة التاريخ، حيث سيدخل مباراة إسبانيا وعينه على تحقيق الانتصار والتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2022، لأول مرة في تاريخه، إذ إن كل العرب الآن تهتف باسم المنتخب المغربي ضد الإسباني.

متى تبدأ مباراة المغرب ضد اسبانيا اليوم

من المقرر أن، متى تبدأ مباراة المغرب ضد اسبانيا اليوم، حيث ستجمع المباراة الأولى منتخبي المغرب وإسبانيا، في تمام الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش، على استاد المدينة التعليمية بالريان، ويديرها حكم الساحة الدولي الأرجنتيني، فرناندو راباليني، بينما يعلق على المباراة ثلة من المعلقين الرياضيين وهم، هيكل الصغير وخليل البلوشي، وهشام فرج، إذ يسعى المنتخبان للتأهل للدور المقبل من مونديال قطر 2022.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات مونديال #كأس_العالم_قطر2022 في دور الـ 16#مأرب_العز



المغرب 🇲🇦 اسبانيا 🇪🇸

الساعة 6:00م



البرتغال 🇵🇹 سويسرا 🇨🇭

الساعة 10:00م pic.twitter.com/t5UrwiixhA — مارب العز الاخبارية (@maribaleuz) December 6, 2022

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 في كأس العالم

ويبحث عشاق كرة القدم عن، القنوات الناقلة لمباريات اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 في كأس العالم، إذ من المقرر أن تُنقل مباراة المغرب وإسبانيا عبر القناة الرياضية الأرضية المغربية، التي تمتلك حقوق نقل مباريات "أسود الأطلس" في كأس العالم 2022، ويمكن متابعة المباراة على قناة "بي إن سبورتس ماكس 1 HD"، كما سيتم بث اللقاء على قناة الكاس إكسترا 1 HD، أما مباراة البرتغال وسويسرا فستبث على قناة "بي إن سبورتس ماكس 2 HD"، وعبر قناة الكاس إكسترا 1 HD، جدول مباريات اليوم الثلاثاء في كأس العالم 2022- موعد مباراة المغرب وإسبانيا والقناة الناقلة.