قناة عبرية: إطلاق نار يستهدف مستوطنة "كرمي تسور" قرب الخليل

ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن إطلاق نار استهدف مستوطنة "كرمي تسو"ر بين "غوش عتسيون" والخليل دون وقوع إصابات.

وقالت قناة كان العبرية :"إن إطلاق نار على دورية أمنية لجيش الاحتلال قرب مستوطنة "كرمي تسور" بين "غوش عتسيون" والخليل دون وقوع إصابات، تم العثور على 6 أغلفة رصاص في مكان إطلاق النار".

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومون أطلقوا النار تجاه قوة لجيش الاحتلال في ساعة مبكرة من صباح اليوم قرب مستوطنة "كرمي تسور".

جدير ذكره أنه كثف المقاومون في الأيام الأخيرة عمليات إطلاق النار تجاه مستوطنات ودوريات وحواجز الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة؛ رداً على جرائم الاحتلال بإعدام الشبان بدمٍ بارد بالضفة وليس آخرها جريمة الشهيد مفلح.