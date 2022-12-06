صحيفة عبرية تكشف: جاهـــــزية الجيـــش تضــررت!

كشفت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الثلاثاء، عن أن جاهزية جيش الاحتلال الصهيوني تضررت في الآونة الأخيرة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت: " جاهزية "الجيش" تضررت، موضحةً أن المفاوضات الائتلافية لتشكيل حكومة كيان الاحتلال المرتقبة تخلق الفوضى".

وأوضحت الصحيفة، أنه تنتشر في منطقة الضفة الغربية حوالي 25 كتيبة من جيش الاحتلال و16 سرية من "حرس الحدود" يتم استثمارها في الاستنفار الأمني هناك، على حساب التدريب وهذا يضر بالجاهزية القتالية في الضفة المحتلة.

وقال مصدر أمني كبير في الجيش: "هذا الأمر يضر بشكل مباشر باستعداد الجيش "الإسرائيلي" للحرب، سواء على ساحة لبنان أو في الساحات الأخرى".

وأضاف المصدر :"في حالة اندلاع تصعيد وتطوره على عدة جبهات، فقد ندخله غير مستعدين كما حدث في حرب لبنان الثانية عام 2006".

وتابع قائلاً :""لقد سمعت هذه التوقعات أكثر من مرة مؤخرًا من مصادر تعرف كثيراً عن قدرة الجيش واستعداده لمواجهة واسعة النطاق بشكل منتظم وفي ظل تواجد الاحتياط".