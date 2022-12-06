إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في باريس

أحيا وفد دولة فلسطين الدائم لدى اليونسكو، اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في القاعة الرئيسية لقصر اليونسكو في باريس.

وحضر الفعالية التي نظمت بالتعاون مع اليونسكو، العديد من السفراء المعتمدين لدى فرنسا واليونسكو، وأعضاء السلك الدبلوماسي وسياسيون فرنسيون وحشد من المتضامنين الفرنسيين والعرب والاجانب المقيمين في العاصمة باريس.

وألقى المدير العام المساعد لمنظمة اليونسكو، ورئيسة المجلس التنفيذي لليونسكو، سفيرة صربيا، ورئيس المؤتمر العام للمنظمة، سفير البرازيل، ورئيس مجموعة حركة دول عدم الانحياز لدى اليونسكو، سفير اذربيجان، وعميد السلك الدبلوماسي العربي في باريس، سفير جيبوتي، وسفير دولة فلسطين لدى اليونسكو منير انسطاس، كلمات طالبت بضرورة انهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية المشروعة والتي كفلها القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ومؤسساتها المختلفة.

وأشاد السفير انسطاس بما تم من إنجازات في فلسطين، خاصة تطوير المؤسسات التعليمية والثقافية، ومواقع التراث، وغيرها من إنجازات في مجالات اختصاص اليونسكو خلال السنوات الأخيرة.

وأكد المعاني التي يتخذها احياء يوم التضامن في مقر المنظمة الدولية المعنية بالثقافة والتربية والعلوم كأحد اهم محاور نضال الشعب الفلسطيني لتثبيت هويته فوق أرضه وتطويرها دون انغلاق او تقوقع بل وفق افاق انسانية اشمل.

ودعا انسطاس المجتمع الدولي إلى استخدام جميع الوسائل التي يتيحها القانون الدولي، من اجل اجبار اسرائيل على الانصياع للشرعية الدولية وللقانون الدولي وانهاء احتلالها للارض الفلسطينية المحتلة بعاصمتها القدس.