سعر غرام الذهب النهاردة الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 في مصر | اسعار الذهب مقابل الجنيه المصري

سعر غرام الذهب النهاردة الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 في مصر، شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً مقابل الجنيه المصري مع بداية التعاملات اليومية بسوق المال، حيث جاء سعر جرام الذهب اليوم مرتفعاً بمقدار من 10 إلى 20 جنيهاً مصرياً على سعر أمس ، مع استمرار حالة الارتباك التي يشهدها سوق الذهب في مصر والتي تؤدي إلى زيادات كبيرة في سعر الذهب اليوم في مصر، وفي ظل ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالمياً، وانخفاض حركة البيع والشراء بالأسواق المحلية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

و يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" اسعار الذهب في مصر، هيث يبحث العديد من الاشخاص في مصر و خارجها عن اسعار الذهب كما جاءت في التعاملات اليومية في مصر، لذلك تابعوا قراءة هذه المقالة حتى تتعرفوا على اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 في مصر.

وجاء ارتفاع أسعار الذهب، اليوم ، في مصر، وفقاً لما تم الإعلان عنه في بورصة الذهب المصرية، مع صعود سعر المعدن الأصفر عالمياً، حيث جاء سعر الذهب عالمياً اليوم 1800 دولار للأوقية، مقابل 1790 دولاراً للأوقية أمس.

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022

بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم الثلاثاء 1966 جنيهاً مصرياً.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 22في أسواق مصر 1755 جنيهاً مصرياً.

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 1680 جنيهاً مصرياً.

أما سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 فبلغ 1397 جنيهاً مصرياً.

و سجل جرام الذهب عيار 14 الاقتصادي1080 جنيهاً مصرياً.

وتختلف مواصفات الذهب حسب الأعيرة، ونسبة الذهب فيها، حيث يكون عيار 24 هو الأكثر من حيث نسبة المعدن الأصفر الخالص فيه، بينما عيار 22 أقل منه، في حين أن عيار 21 هو الأكثر تداولاً في الأسواق المصرية، ثم عيار 18 الأقل في السعر، والذهب الاقتصادي عيار 14، وذلك بخلاف حساب المصنعية الذي يُضاف على السعر عند الشراء أو البيع.