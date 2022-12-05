سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بتعاملات اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سعر صرف الدولار في مصر بتعاملات اليوم، حيث يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة سعر صرف الدولار في مصر، في ظل الارتفاعات المتتالية لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

و ارتفع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 في مصر بجميع البنوك وشركات الصرافة المختلفة مع بداية التعاملات اليومية بسوق المال، حيث جاء سعر الدولار اليوم مرتفعاً بمقدار قرش واحد عن السعر الثابت منذ بداية الأسبوع الجاري، مع ارتفاع معدلات السحب على الدولار في البنوك، وارتباط الجنيه المصري بالعرض والطلب مقابل العملات الأجنبية، بينما يحاول البنك المركزي المصري توفير الكميات المطلوبة من الدولار للسوق المصرفي المصري.

سعر الدولار في مصر اليوم

وأظهرت شاشات التداول في البنوك المصرية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بسوق المال، مع انخفاض تدفق العملات الأجنبية من المصريين بالخارج، وفقاً لما تمَّ الإعلان عنه من البنك المركزي المصري عن أسعار العملات الأجنبية في البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم

وجاء سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية عند مستوى: 24.51 جنيه مصري للشراء و24.56 جنيه مصري للبيع، مقابل 24.50 جنيه مصري للشراء و24.55 جنيه مصري للبيع أمس.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

وارتفع أيضاً سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء -وهو السعر الرسمي للتداول في مصر- عند مستوى: 24.53 جنيه مصري للشراء و24.60 جنيه مصري للبيع، مقابل 24.52 جنيه مصري للشراء و24.59 جنيه مصري للبيع أمس.

سعر الدولار اليوم في البنوك

و جاء سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 في مصر بجميع البنوك، كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم: 24.51 جنيه مصري للشراء، و24.56 جنيه مصري للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم: 24.51 جنيه مصري للشراء، و24.56 جنيه مصري للبيع.

وارتفع سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة: 24.51 جنيه مصري للشراء، و24.56 جنيه مصري للبيع.

أما سعر صرف الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، فسجل: 24.54 جنيه مصري للشراء، و24.61 جنيه مصري للبيع.

وارتفع أيضاً سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم عند مستوى: 24.55 جنيه مصري للشراء، و24.61 جنيه للبيع.

أما سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي؛ فسجل: 24.59 جنيه للشراء، و24.62 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس: 24.54 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

وتمنع الحكومة المصرية تداول العملات المختلفة خارج البنوك وشركات الصرافة، فيما يعرف بالسوق السوداء، أو السوق الموازية، كما أنها تفرض عقوبات قاسية على هذا الأمر، لكن هناك بعض الأشخاص الذين يعملون في تجارة العملات المختلفة خارج السوق المصرفية الرسمية.

ويراوح سعر الدولار، اليوم، في السوق السوداء في مصر بأكثر من حركة التداول في البنوك بين 2 و5%، حسب العرض والطلب، وارتفع سعر الدولار اليوم، في السوق السوداء أكثر من ذلك، مع زيادة الطلب عليه، بعد الارتفاع في البنوك المختلفة خلال الأيام الماضية.