"عرين الأسود" تعلن تنفيذها سلسلة عمليات ردًا على إعدام الشهيد عمار مفلح

أعلنت مجموعة عرين الأسود في بيان مقتضب، مساء اليوم الإثنين، تنفيذها خمسة عمليات إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ردا على إعدام الشهيد عمار مفلح يوم الجمعة الماضية.

وقالت العرين في بيانها الذي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" نفذ جند العرين وردا على إعدام الشهيد عمار مفلح في تمام الساعة ٢٣٠٠ وحتى الساعة ٠٠٠٠ من يوم الجمعة خمس عمليات إطلاق نار تجاه حاجز حوارة الإحتلالي وحاجز بيت فوريك وإستهداف تجمعات الجنود على نقطة جرزيم الإحتلالية بثلاث عمليات إطلاق نار متتالية وانسحب جند العرين بسلام".

وأضافت:" كما وتصدى أسود العرين لإقتحام القوات الخاصة الإسرائيلية فجر يوم الأحد خلال إقتحامهم لمحيط البلدة القديمة بوابل كثيف من الرصاص".

وأردفت العرين في بيانها :" هنا يقف جند العرين إجلالا وإكبارا لمقاومتنا الباسلة في غزة الصامدة ونحييها تحية الأحرار للإحرار ونخص ذلك الأسد حافي القدمين مطلق صواريخ الستريلا ونقول لك نقبل أقدامك المليئة بالعزة والكرامة ونقبل الغبار الذي لامس هذه الأقدام الطاهرة" .

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍۢ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَآ أَذِلَّةً وَهُمْ صَٰغِرُونَ

صدق الله العظيم

بيان مقتضب

نفذ جند العرين وردا على إعدام الشهيد عمار مفلح في تمام الساعة ٢٣٠٠ وحتى الساعة ٠٠٠٠ من يوم الجمعة خمس عمليات إطلاق نار تجاه حاجز حوارة الإحتلالي وحاجز بيت فوريك وإستهداف تجمعات الجنود على نقطة جرزيم الإحتلالية بثلاث عمليات إطلاق نار متتالية وانسحب جند العرين بسلام

كما وتصدى أسود العرين لإقتحام القوات الخاصة الإسرائيلية فجر يوم الأحد خلال إقتحامهم لمحيط البلدة القديمة بوابل كثيف من الرصاص.

وهنا يقف جند العرين إجلالا وإكبارا لمقاومتنا الباسلة في غزة الصامدة ونحييها تحية الأحرار للإحرار ونخص ذلك الأسد حافي القدمين مطلق صواريخ الستريلا ونقول لك نقبل أقدامك المليئة بالعزة والكرامة ونقبل الغبار الذي لامس هذه الأقدام الطاهرة .

أيها المواطنين الأحرار إنا على عهدكم ووعدكم باقون

يتبع بيان هام جدا يوم غد في تمام الساعة ٢١٠٠

أخوتكم مجموعة عرين الأسود ...