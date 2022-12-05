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بعد قَليل بيان هام لمجموعة عرين الأسود
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:03 م
05 ديسمبر 2022
بعد قَليل بيان هام لمجموعة عرين الأسود.
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