مقاومون يطلقون النار صوب مستوطنة"عوفرا" شرق رام الله

أطلق مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الإثنين 5/12/2022م، النار تجاه مستوطنة "إسرائيلية" شمال شرق مدينة رام الله.

ووفقاً للقناة 14 "الإسرائيلية"، فأن مسلحون فلسطينيون أطلقوا النار من سيارة تجاه مستوطنة عوفرا شمال شرق رام الله، دون وقوع إصابات.

وبينت القناة "الإسرائيلية"، أن قوات الجيش أغلقت مداخل بلدة سلواد شمال شرق رام الله، في أعقاب إطلاق النار تجاه مستوطنة عوفرا.

يذكر أن عمليات إطلاق النار شهدت خلال الأيام الماضية تصاعُدًا في معدلاتها في عدة مناطق في الضفة الغربية أبرزها مدينتا جنين ونابلس، والتي تتشكل فيها كتائب سرايا القدس، والمعروفة بـ"سرايا القدس-كتيبة جنين ونابلس"، ومجموعات عرين الأسود، رداً على الانتهاكات "الإسرائيلية" المتواصلة بحق أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.