مخاطر مميتة لعدم تناول وجبة الإفطار.. تعرف عليها

أكدت دراسة حديثة أن تناول الوجبات الرئيسة بأوقات متقاربة (أقل من أربع ساعات ونصف الساعة بين الوجبة والأخرى) مرتبط بالوفاة المبكرة.

وربطت الدراسة التي نشرتها "مجلة أكاديمية علوم التغذية" في الولايات المتحدة بين تخطي الوجبات الرئيسة والوفاة.

متابعة لمدة 14 عاما

وشملت أكثر من 24 ألف شخص بعمر الـ 40 عامًا أو أكثر، حيث تمت متابعة سلوكياتهم الغذائية كل 24 ساعة ولأكثر من 14 عاما، مع الكشف عن أسباب وفاة عدد منهم.

واتضح أن تناول الوجبات الرئيسة بأوقات متقاربة مرتبط بالوفاة المبكرة، كما وجد الباحثون أن بعض سلوكيات تناول الطعام مرتبطة بمعدلات أعلى للوفاة المبكرة؛ إذ ارتبط تناول وجبة واحدة فقط في اليوم بزيادة مخاطر الوفيات لأسباب متنوعة.

خطر الوفاة

وارتبط التخطي عن وجبة الإفطار بزيادة خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، أما تخطي وجبتي الغداء أو العشاء فارتبط بزيادة مخاطر الوفيات الناجمة عن أسباب متنوعة أيضا.

وأخيرًا، وجدت الدراسة أن تناول الوجبات الرئيسة بأوقات متقاربة (أقل من أربع ساعات ونصف الساعة بين الوجبة والتي تليها) مرتبط بالوفاة المبكرة.

وأشارت إلى أن "استبعاد الوجبات يعني فقدان العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم؛ ما يضر بالصحة على المدى الطويل؛ وبالتالي قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وأمراض القلب".

فوائد الإفطار

وأضافت "يعتبر الإفطار أساسيا للتزود بالعناصر الغذائية التي تقلل أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل: الألياف، والفيتامينات C وE وD".

أيضا حذر الباحثون من المخاطر المحتملة الأخرى لتجاهل وجبة الإفطار، والتي تشمل زيادة الوزن وهشاشة العظام.