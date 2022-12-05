مدرب البرتغال يعلق على تصرف رونالدو بعد استبداله

أقر مدرب منتخب البرتغال فرناندو سانتوس، بأنه لم يكن راضيا على تصرف نجمه كريستيانو رونالدو، الذي بدا غاضبا عند استبداله في المباراة الأخيرة ضد كوريا الجنوبية في مونديال "قطر 2022".

وخرج رونالدو في الدقيقة 65 خلال الهزيمة 1-2 أمام كوريا الجنوبية وظهر بداية أنه يقوم بإيماءات تجاه لاعب كوري جنوبي، لكن وسائل الإعلام البرتغالية عرضت مشاهد قالت فيها إن المهاجم استخدم كلمات بذيئة معترضا على قرار سانتوس باستبداله.

وخلال مؤتمر صحفي الاثنين على هامش المباراة ضد سويسرا غدا الثلاثاء في الدور ثمن النهائي لمونديال قطر، قال سانتوس ردا على سؤال عن رد فعله تجاه تلك المشاهد "أجبت بعد المباراة وسأفعل ذلك مرة أخرى لآن. لا أعرف أي شيء عما حدث على أرض الملعب، لقد رأيته يتجادل مع لاعب كوري. لا أريد التحدث عن ذلك بعد الآن ولكن عن مباراة الغد. ولكن رأيت المشاهد ولم تعجبني أبدا.. لم تعجبني أبدا".

وتابع "لقد سُويّت هذه الأمور، نحلّها في الداخل وقد انتهت. وصلنا إلى نهاية فيما خص هذه المسألة والآن نفكر بمباراة الغد والجميع يركز على التحضيرات".

ولا يزال دور رونالدو كأساسي في المنتخب البرتغالي موضوعا ساخنا بين مشجعي البرتغال، لكن سانتوس قال إنه لم يعر انتباها للجدل أو لاستطلاعات الرأي على الإنترنت حول هذه المسألة.

وقد أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "أبولا" البرتغالية واسعة الانتشار أن 70 بالمئة من المشاركين لا يريدون مشاركة رونالدو أساسيا ضد سويسرا.

وأردف سانتوس "أنا لا أقرأ بهذا النوع من المواد، ليست قلة احترام، لكن ببساطة لدينا ثلاثة أيام للتدريب من أجل مباراة وأنا لا أنظر إلى أنواع أخرى من الأخبار. نحن نركز على المباراة المقبلة".

وكانت مسألة مشاركة رونالدو ابن الـ37 عاما أساسيا موضوعا ساخنا في مانشستر يونايتد أيضا، وأدت إلى تشنج الأجواء مع المدرب الهولندي إريك تن هاغ وأدت في النهاية إلى رحيل النجم البرتغالي عن النادي الإنجليزي وفق ما أعلن الطرفان خلال مونديال قطر.

وتشير آخر التقارير إلى أن وجهة رونالدو المقبلة ستكون نادي النصر السعودي.