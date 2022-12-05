مالية غزة تعلن عن آلية جديدة لسداد فاتورة الكهرباء للموظفين

اعلنت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة توزيع الكهرباء عن تطوير خدمة السداد من حافظة المستحقات لخصم جزء من قيمة الفاتورة الشهرية الخاصة بفاتورة الكهرباء، وذلك وفق الخطوات التالية:

-الدخول الموحد عبر موقع وزارة الاتصالات

-الخدمات والتطبيقات المركزية

-خدمات الموظفين الالكترونية

-خدماتي

-تفويض بخصم مبلغ سداد آلي

وعبر الرابط المباشر: (الحافظة الالكترونية)

https://emp.eservices.gov.ps/index.php/c_services/elect_deduction_dues

ودعت الموظفين المستفيدين من الخدمة بضرورة تنفيذ التفويض القانوني الالكتروني بأسرع وقت ممكن، وفي حال عدم الإلتزام بالتعهد سيتم خصم كامل قيمة الفاتورة من الدفعة النقدية.