من هو حكم مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في كاس العالم قطر 2022- يسأل كثيرون عن حكم مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في كاس العالم قطر 2022، في المباراة التي ستجمعهم والتي يرتقبها الجميع لنجوم السامبا، في دور الـ 16 بكأس العالم قطر، في مواجهة نارية يسعى من خلالها المنتخب البرازيلي إلى التأهل إلى دور ربع النهائي في كأس العالم قطر.

حكم مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في كاس العالم قطر 2022

يسعى المنتخب البرازيلي بقيادة النجم الدولي نيمار، إلى الوصول بالمنتخب البرازيلي إلى دور ربع النهائي، في ظل سعى نجوم السامبا لاستعادة بطولة كأس العالم، الغائبة عن خزائن السامبا منذ عام 2002، بينما يسعى المنتخب الكوري إلى تكرار إنجاز كأس العالم 2002، والتي شهدت وصول المنتخب الكوري إلى دور ربع النهائي في البطولة، وقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم المباراة بقيادة الحكم الفرنسي كليمان توربان، ويعاونه كلًا من:

حكم الساحة: الحكم الفرنسي كليمان توربان.

الحكم المساعد الأول: نيكولاس دانوس.

الحكم المساعد الثاني: سيريل جرينجر.

الحكم الرابع: الصربي سلافكو فينشيتش.

حكم الفيديو: الحكم جيروم بريسارد.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في كاس العالم قطر 2022

نجح المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، في التأهل إلى دور الـ 16 بكأس العالم قطر 2022، بعدما تصدر المجموعة السابعة في مجموعات كأس العالم، بينما احتل المنتخب الكوري الجنوبي المركز الثاني في المجموعة الأخيرة، حيث من المرتقب أن يتم نقل المباراة عبر القنوات التالية:

القناة التردد

Alkass EXTRA TWO HD

التردد:11566 – 26 شرق.

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3

التشفير: إرديتو 2

القمر الصناعي: Arabsat 2C/2D/3A.

Alkass EXTRA One HD

التردد:11642 – 26 شرق.

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3

التشفير: إرديتو 2

القمر الصناعي: Arabsat 2C/2D/3A.

beIN Sports HD 1 Max

التردد:11585 – 26 شرق.

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3

التشفير: إرديتو 2

القمر الصناعي: Arabsat 2C/2D/3A.