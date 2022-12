موعد دور الـ 8 في كأس العالم 2022- موعد دور ربع النهائي كأس العالم مونديال قطر 2022، دور الـ 16 في نهائيات كأس العالم 2022 على وشك الانتهاء، وتبدأ الملاعب تستقبل المنتخبات المتأهلة لدور ربع النهائية أو ما يعرف بدور الـ 8، حيث تشتد المنافسة في هذه الأدوار، وتكون المباريات شبيهة بموقعة، وملحمة كروية بين اللاعبين، كونهم وصلوا إلى مراحل متقدمة وحساسة من البطولة الأكبر على مستوى العالم، حيث يحرص كل منتخب بأن يلعب بكل طاقته من أجل التأهل لدور نصف النهائي على أمل أن يحصد الكأس، وفي هذه الآونة، يبحث عشاق كرة القدم في كل مكان عن موعد بدء دور ربع النهائي في نهائيات مونديال قطر 2022، والتر سنرفقها لكم في هذه المقالة.

تأهلت عدة فرق إلى مرحلة ربع النهائي في نهائيات كأس العالم 2022 مونديال قطر، موعد دور الـ 8 في كأس العالم 2022- موعد دور ربع النهائي كأس العالم مونديال قطر 2022، وسنرفق لكم أسماء المنتخبات التي تأهلت رسميا إلى دور بع النهائي أو دور الـ 8 كما يردد البعض، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، ما المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العالم 2022، حتى نهائية كتابة هذه المقالة، وهم، الأرجنتين وهولندا وانجلترا وفرنسا، وسننتظر المنتخبات المتأهلة في المباريات المقبلة.

Quarter-final spot: Confirmed ✅



🇳🇱 How far can this Netherlands team go at the #FIFAWorldCup? pic.twitter.com/KwBGeY7cdp