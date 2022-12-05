موعد دور الـ 8 في كأس العالم 2022- موعد دور ربع النهائي كأس العالم مونديال قطر 2022، دور الـ 16 في نهائيات كأس العالم 2022 على وشك الانتهاء، وتبدأ الملاعب تستقبل المنتخبات المتأهلة لدور ربع النهائية أو ما يعرف بدور الـ 8، حيث تشتد المنافسة في هذه الأدوار، وتكون المباريات شبيهة بموقعة، وملحمة كروية بين اللاعبين، كونهم وصلوا إلى مراحل متقدمة وحساسة من البطولة الأكبر على مستوى العالم، حيث يحرص كل منتخب بأن يلعب بكل طاقته من أجل التأهل لدور نصف النهائي على أمل أن يحصد الكأس، وفي هذه الآونة، يبحث عشاق كرة القدم في كل مكان عن موعد بدء دور ربع النهائي في نهائيات مونديال قطر 2022، والتر سنرفقها لكم في هذه المقالة.

ما المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العالم 2022

تأهلت عدة فرق إلى مرحلة ربع النهائي في نهائيات كأس العالم 2022 مونديال قطر، موعد دور الـ 8 في كأس العالم 2022- موعد دور ربع النهائي كأس العالم مونديال قطر 2022، وسنرفق لكم أسماء المنتخبات التي تأهلت رسميا إلى دور بع النهائي أو دور الـ 8 كما يردد البعض، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، ما المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العالم 2022، حتى نهائية كتابة هذه المقالة، وهم، الأرجنتين وهولندا وانجلترا وفرنسا، وسننتظر المنتخبات المتأهلة في المباريات المقبلة.

Quarter-final spot: Confirmed ✅



🇳🇱 How far can this Netherlands team go at the #FIFAWorldCup? pic.twitter.com/KwBGeY7cdp — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 3, 2022

موعد مباريات دور الـ 8 في كأس العالم 2022

من المقرر أن تنطلق أولى مواجهات ربع النهائي يوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت فلسطين، موعد مباريات دور الـ 8 في كأس العالم 2022، إذ يكتمل عدد المنتخبات التي تأهلت إلى ها الدور المتقدم والمهم من البطولة، حيث إن المنتخبات المرشحة للفوز باللقب هم منتخب البرازيل، ومنتخب فرنسا، ومنتخب الأرجنتين، ومنتخب إسبانيا، ومنتخب هولندا، ومنتخب إنجلترا.

مواعيد مباريات دور الـ8 لبطولة كأس العالم 2022

وتبدأ مباريات دور الـ 8 في كأس العالم 2022، في التاسع من شهر ديسمبر الجاري 2022، حيث ضمن منتخبات الأرجنتين وهولندا، وفرنسا، وانجلترا، تأهلهم إلى دور ربع النهائي من نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، مواعيد مباريات دور الـ8 لبطولة كأس العالم 2022، وتستعد منتخبات أخرى لخوض الغمار اليوم وغداً من أجل اكتمال عدد المنتخبات المتأهلة إلى الدو المقبل، موعد دور الـ 8 في كأس العالم 2022- موعد دور ربع النهائي كأس العالم مونديال قطر 2022.