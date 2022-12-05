مهجة القدس تنعى والدة الشهيد المجاهد إياد الشريحي

تقدمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ من عائلة الشريحي الكرام بعظيم التعازي والمواساة بوفاة المرحومة الحاجة مريم حسن سالم الشريحي (أم إياد) والدة الشهيد المجاهد إياد عبد الله اشريقي الشريحي والتي وافتها المنية مساء أمس الأحد 10 جمادي الأول 1444 هـ الموافق 04/12/2022م؛ بمخيم المغازي بمحافظة الوسطى، عن عمر يناهز (60) عامًا قضتها طائعة لله صابرة محتسبة.

جدير بالذكر أن الشهيد المجاهد إياد الشريحي ولد بتاريخ 17/03/1984م، وكان متزوج ولديه اثنين من الأبناء؛ وهو أحد مجاهدي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، واستشهد بتاريخ 05/05/2019م.