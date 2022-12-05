بالفيديو شاهد| فيديو سابق للشهيد عمر مناع: ملك الطابون

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:39 ص
05 ديسمبر 2022
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شاهد| فيديو سابق للشهيد عمر مناع: ملك الطابون

 

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