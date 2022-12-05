الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد عمر مناع من بيت لحم وتدعو لتصعيد المقاومة

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا، اليوم الاثنين 5/12/2022، شهيد فلسطين الأسير المحرر عمر يوسف مناع (24 عامًا)، الذي ارتقى برصاص العدو المجرم، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة قضاء بيت لحم المحتلة، حيث جرى اعتقال شقيقه يزن.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن تصاعد جرائم العدو على امتداد الضفة الباسلة، لن يثني شعبنا عن التمسك بمقاومته وعدالة قضيته وإصراره على مواصلة المواجهة والانتفاضة حتى زوال الاحتلال.

وأشادت بثوار شعبنا ومقاوميه، الذين يواصلون درب المواجهة ومشاغلة العدو والتصدي لاقتحامه وإجرامه، داعية إلى تصعيد العمل المقاوم على امتداد الساحات، وردع جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين الذين لن ينالوا من عزيمة وصمود أهلنا.

وتقدمت بالتعزية والمباركة من عائلة الشهيد الكرام وعموم أهلنا في بيت لحم، سائلين المولى عز وجل أن يجعل دمه لعنة على القتلة المجرمين، وشفاعة لأهله وأحبابه، معاهدةً كل شهداء شعبنا على استمرار مسيرة المواجهة حتى الحرية والخلاص.