حركة حماس تعلن عن شعار انطلاقتها الـ 35

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الاثنين 5/12/2022 عن شعار انطلاقتها الـ35 لهذا العام، والذي يعبر عن الثوابت التي تؤمن بها الحركة والأهداف التي تسعى إليها.

وبينت حركة حماس أن الشعار تزين بخارطة فلسطين من البحر إلى النهر ومن الناقورة إلى أم الرشراش متوشحة بالكوفية الفلسطينية، وعلى جانبها الأيمن البندقية يرفرف عليها علم فلسطين، مؤكدةً أن البندقية للتأكيد أنها خيار التحرير الأوحد، وبها ستكسر قيود الغاصب المحتل عن أرضنا وشعبنا وأسرانا، كما تتوسط الشعار قبة الصخرة المشرفة التي ترمز إلى القدس؛ العاصمة الأبدية لفلسطين وعنوان ووجهة الصراع مع المحتل.

وقالت الحركة إن الشعار الذي يأتي هذا العام تحت عنوان:

( نحو القدس .. آتون بطوفان هادر)

وأن شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية آتون حتماً لتحرير القدس والمقدسات طوفاناً هادراً من كل فلسطين ومن كل البلاد العربية والإسلامية، وحيثما تواجد أحرار العالم من أنصار الحق الفلسطيني، مثبتاً بذلك أن الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم هم إلى جانب الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من معركة التحرير والعودة.

وتوجهت الحركة بالتحية لأرواح شهداء شعبنا الأبرار ولأسرانا البواسل وجرحانا الميامين وعموم أبناء شعبنا المجاهد المرابط الثائر في الضفة والقدس والداخل المحتل والشتات وغزة، مجددة العهد مع شعبها وأمتها على أن تظل رأس حربة التحرير والعودة القريبة، داعيةً شعبنا لتصعيد ثورته ومقاومته، وأمتنا إلى مزيد من حشد وتعبئة الطاقات لاقتلاع المحتل الغاصب ودحره عن أرضنا قريباً بإذن الله.