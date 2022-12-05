كتيبة نابلس: استهدافنا نقطة الطور الاحتلالية ومستوطنة صرة غرب نابلس بصليات من الرصاص

أعلنت كتيبة نابلس اليوم الاثنين 5/12/2022 أنها استهدفت بصليات كثيفة من الرصاص كل من «نقطة الطور الاحتلالية-مستوطنة صرة غرب نابلس» .
وأشارت إلى أن المجاهدين تمكنوا من العودة بسلام .
فيما يلي نص بيان الكتيبة كاملاً :
بسم الله الرحمن الرحيم
فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ
..::بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس - كتيبة نابلس::..
بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا صباح اليوم من استهداف كل من «نقطة الطور الاحتلالية-مستوطنة صرة غرب نابلس» بصليات كثيفة من الرصاص والعودة لقواعدهم بسلام.
وإنه لجهاد نصر أو استشهاد
سرايا القدس - كتيبة نابلس
الإثنين 5/ديسمبر/2022م