كتيبة نابلس: استهدافنا نقطة الطور الاحتلالية ومستوطنة صرة غرب نابلس بصليات من الرصاص

أعلنت كتيبة نابلس اليوم الاثنين 5/12/2022 أنها استهدفت بصليات كثيفة من الرصاص كل من «نقطة الطور الاحتلالية-مستوطنة صرة غرب نابلس» .

وأشارت إلى أن المجاهدين تمكنوا من العودة بسلام .

فيما يلي نص بيان الكتيبة كاملاً :

بسم الله الرحمن الرحيم

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ

..::بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس - كتيبة نابلس::..

بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا صباح اليوم من استهداف كل من «نقطة الطور الاحتلالية-مستوطنة صرة غرب نابلس» بصليات كثيفة من الرصاص والعودة لقواعدهم بسلام.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس - كتيبة نابلس

الإثنين 5/ديسمبر/2022م