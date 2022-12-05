فوائد مهمة للزنجبيل والليمون خاصةً في الشتاء.. !

إذا كنت تبحث عن مشروب دافئ مع فوائد صحية وطعم قوي، فقد يكون الزنجبيل بالليمون مناسبًا لك والزنجبيل له أشكال عديدة ، بما في ذلك الطازج أو المطحون، كما يشتهر الليمون في جميع أنحاء العالم بنكهته الحامضة الحادة ولأنه مصدر ممتاز لفيتامين سي ومضادات الأكسدة تم استخدام الليمون كنكهة، وكمكون رئيسي في العديد من المشروبات؛ في هذا التقرير نتعرف على فوائد الزنجبيل بالليمون لصحتك، بحسب موقع WebMD.

فوائد الزنجبيل بالليمون لصحتك

يقدم شاي الزنجبيل بالليمون الفوائد الصحية التالية:

علاج الغثيان

استخدم الناس الزنجبيل لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي (المتعلقة بالمعدة) منذ العصور القديمة، وقد استخدم لتخفيف الغثيان والقيء وعسر الهضم.

أظهرت الدراسات السريرية أن الزنجبيل بأشكاله المتعددة - بما في ذلك الليمون والزنجبيل - هو علاج فعال للغثيان والقيء - حتى الناتج عن الحمل والعلاج الكيميائي.

فقدان الوزن

يمكن أن يساعدك الزنجبيل بالليمون أيضًا على إنقاص الوزن. ثبت أن الليمون يقلل من مقاومة الأنسولين ، مما يساعد على تقليل كمية الدهون المخزنة في الجسم و ثبت أن الزنجبيل يقلل الجوع ، مما يساعد الناس على إنقاص الوزن.

تحسين المناعة

الليمون هو مصدر غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة ، وكلاهما له خصائص تقوي المناعة. يحتوي الزنجبيل أيضًا على خصائص تقوي المناعة ويمكن أن يحمي من بعض البكتيريا.

الحماية من بعض الأمراض

يعتقد أن الزنجبيل يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والكبد

يحتوي الليمون والزنجبيل على مكونات يعتقد أنها تساعد أيضًا في تقليل المخاطر المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكبد.

مزيل للألم

يمكن أن يساعد شاي الزنجبيل بالليمون في تقليل الألم المصاحب للالتهابات والتهاب المفاصل وحتى الصداع. يستمتع بعض الناس بشرب كوب من شاي الزنجبيل بالليمون لتخفيف آلام العضلات بعد التمرين الجيد ، أو للتخفيف من آلام الدورة الشهرية.