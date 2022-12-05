مونديال قطر: موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين 5/12/2022، العديد من المواجهات القوية ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا فى قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجارى، وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر.

ونقدم لكم جدول مباريات دور ربع النهائي في كأس العالم قطر 2022 من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات بين المنتخبات التي ستلتقي في الدور الإقصائي الثاني من مونديال قطر 2022.

وفرض المنطق نفسه حتى هذه اللحظة في بطولة كأس العالم قطر 2022، فمن الواضح أن المفاجآت انتهت في مرحلة المجموعات على ما يبدو، لأنه لم تحدث أي مفاجأة في دور الـ 16 حتى الآن.

وفي الواقع، تغلبت هولندا على أميركا، وتغلبت الأرجنتين على أستراليا، وتغلبت فرنسا على بولندا، وختمت إنجلترا اليوم الثاني بفوز عريض على السنغال، وفي انتظار بقية المواجهات في الدور الحالي لتحديد بقية مواعيد مباريات دور ربع النهائي.





جدول مباريات دور ربع النهائي في كأس العالم قطر 2022

وتقام اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022، مواجهتان ناريتان فى بطولة كأس العالم التي تحمل النسخة رقم 22، في ثالث أيام الأدوار الإقصائية للبطولة وتحديدا منافسات الدور ثمن النهائي.

ومن المقرر أن يلتقى اليوم، الاثنين، منتخب البرازيل مع كوريا الجنوبية، بينما يواجه منتخب كرواتيا نظيره الياباني.

مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الاثنين 5-12-2022 والقنوات الناقلة، كالتالى..

اليابان × كرواتيا – الخامسة مساء – على قنوات beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 3 Max، beIN Sports HD 5 Max

البرازيل × كوريا الجنوبية – التاسعة مساء – على قنوات beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 3 Max، beIN Sports HD 5 Max