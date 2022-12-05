القيادي الشرقاوي ينعي شهيد بيت لحم ويشيد ببسالة عائلة السعدي بجنين

نعى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي مهدي الشرقاوي، اليوم الاثنين 5/12/2022، شهيد بيت لحم بالضفة المحتلة عمر مناع، مؤكداً أن العدوان الصهيوني على شعبنا الصامد لن يجلب للاحتلال الأمن والاستقرار.

وأبرق الشرقاوي، التحية لعائلة الشيخ بسام السعدي المجاهدة، ونؤكد أن اعتقال نجله يحيى لن تثني هذه العائلة عن دورها الريادي والطلائعي في نصرة النهج الجهادي والمقاوم في مخيم جنين.

ونعى الشهيد البطل عمر مناع الذي ارتقى بمواجهات مخيم الدهيشة، مؤكداً على وحدة شعبنا ودمنا الفلسطيني في كل مكان.

وشدد الشرقاوي، على أن العدوان الصهيوني على شعبنا الصامد في مخيم جنين لن يجلب للاحتلال الأمن والاستقرار، موجهاً رسالة للعدو :"على بوابات المخيم ستتحطم أسطورة جيشكم وأمنكم المزعوم."

كما أبرق بتحية عز وفخر لأهلنا في مخيم جنين ومدينة جنين ولكتيبتنا المظفرة، الذين تصدوا ببسالة منقطعة النظير للعدوان الصهيوني