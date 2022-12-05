حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة بالتزامن مع الاقتحامات والمواجهات

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:18 ص
05 ديسمبر 2022
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 شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين 5/12/2022، حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت وداهمت العديد من منازل المواطنين وعاثت فيها التخريب والفساد.

وعُرف من بين المعتقلين:

الأسير المحرر يحيى بسام السعدي- مخيم جنين

 باسم محمد الزهور- بيت كاحل 

 معين محمد الزهور- بيت كاحل

 بكر عوني الزهور- بيت كاحل

 مطيع محمد الزهور- بيت كاحل

 حمزة حسين الزهور- بيت كاحل

الاسير  المحرر يزن مناع- مخيم الدهيشة 

الاسير  المحرر عدي أبو نصار- مخيم الدهيشة

الاسير  المحرر معاذ أبو نصار- مخيم الدهيشة

 محمد إبراهيم ارزيقات- تفوح غرب 

 مهدي سعيد الخواجا- نعلين 

 عدي عقل سرور- نعلين

الاسير المحرر أمير الخواجا- نعلين

 الفتى ياسر عرفات الشافعي- البيرة

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