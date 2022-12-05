حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة بالتزامن مع الاقتحامات والمواجهات

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين 5/12/2022، حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت وداهمت العديد من منازل المواطنين وعاثت فيها التخريب والفساد.

وعُرف من بين المعتقلين:

الأسير المحرر يحيى بسام السعدي- مخيم جنين

باسم محمد الزهور- بيت كاحل

معين محمد الزهور- بيت كاحل

بكر عوني الزهور- بيت كاحل

مطيع محمد الزهور- بيت كاحل

حمزة حسين الزهور- بيت كاحل

الاسير المحرر يزن مناع- مخيم الدهيشة

الاسير المحرر عدي أبو نصار- مخيم الدهيشة

الاسير المحرر معاذ أبو نصار- مخيم الدهيشة

محمد إبراهيم ارزيقات- تفوح غرب

مهدي سعيد الخواجا- نعلين

عدي عقل سرور- نعلين

الاسير المحرر أمير الخواجا- نعلين

الفتى ياسر عرفات الشافعي- البيرة