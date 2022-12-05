حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة بالتزامن مع الاقتحامات والمواجهات

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين 5/12/2022، حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة في الضفة الغربية.
وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت وداهمت العديد من منازل المواطنين وعاثت فيها التخريب والفساد.
وعُرف من بين المعتقلين:
الأسير المحرر يحيى بسام السعدي- مخيم جنين
باسم محمد الزهور- بيت كاحل
معين محمد الزهور- بيت كاحل
بكر عوني الزهور- بيت كاحل
مطيع محمد الزهور- بيت كاحل
حمزة حسين الزهور- بيت كاحل
الاسير المحرر يزن مناع- مخيم الدهيشة
الاسير المحرر عدي أبو نصار- مخيم الدهيشة
الاسير المحرر معاذ أبو نصار- مخيم الدهيشة
محمد إبراهيم ارزيقات- تفوح غرب
مهدي سعيد الخواجا- نعلين
عدي عقل سرور- نعلين
الاسير المحرر أمير الخواجا- نعلين
الفتى ياسر عرفات الشافعي- البيرة