الاحتلال يعتقل نجل القيادي بسام السعدي في جنين واندلاع اشتباكات مع المقاومين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022، يحيى السعدي نجل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي بعد اندلاع اشتباكات مُسلحة مع المقاومين في جنين شمال الضفة، خلال اقتحام الاحتلال للمخيم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جنود الاحتلال، اقتحمت مخيم جنين، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة، أقدمت على يحيى السعدي نجل الشيخ بسام السعدي.

يشار إلى أن الشيخ بسام السعدي معتقل لدى الاحتلال الإسرائيلي منذ أشهر، وأقدمت محكمة الاحتلال على تمديد اعتقاله مرات عدة.

واستشهد شاب فلسطيني، وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الدهيشة في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية فجر اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022.

وأعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد شاب بعد إصابته برصاص الاحتلال الحي في الصدر بمخيم الدهيشة في بيت لحم.

بدورها، أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم، عن الإضراب الشامل اليوم، داعية جماهير المحافظة للمشاركة في تشييع الشهيد عمر مناع.