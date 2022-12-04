سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الإثنين 5 ديسمبر2022

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سعر الدولار

شهدت أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022، تغيرات طفيفة، فيما شهد سعر صرف الدولار الأمريكي استقراراً ملحوظاً في السوق السوداء في سوريا، مطلع التعاملات الصباحية.





سعر الدولار في سوريا

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية، اليوم الاثنين 5-12-2022، في أسواق العاصمة دمشق، 5600 ليرة للشراء، مقابل 5650 ليرة للبيع للدولار الأمريكي.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

بلغ سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية 298 ليرة سورية عند الشراء، فيما بلغ سعر البيع 303 ليرة سورية.





سعر اليورو

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم، 5876 ليرة للشراء، و 5933 ليرة للبيع.

العوامل المؤثرة بالليرة السورية

واصلت الليرة السورية السقوط أمام الدولار الأمريكي لدى السوق الأسود، حيث تعاني الليرة السورية من التراجع عند أدنى مستوياتها منذ بداية النزاع في العام 2011، إذ فقدت جل قيمتها بالسوق السوداء.