بالفيديو والصور إنجلترا تتصدر المجموعة الثانية بكأس العالم بثلاثية على السنغال

تصدر منتخب إنجلترا المجموعة الثانية في كأس العالم 2022 برصيد 7 نقاط، بينما حل المنتخب السنغالي في وصافة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط في مباراة إنجلترا والسنغال ضمن ثمن نهائي المونديال.

ويُشار إلى أنه تقام مباراة إنجلترا والسنغال في ثمن نهائي المونديال على استاد "البيت".

وسيلتقي الفائز من لقاء إنجلترا والسنغال، السبت المقبل، مع المتأهل من مباراة فرنسا وبولندا، في ربع النهائي.

وسجل جوردان هندرسون لاعب وسط منتخب إنجلترا هدف الافتتاح أمام السنغال، في الدقيقة 38 من مواجهة السنغال.

وفي الدقيقة 45 أضاف هاري كين هدفا ثانيا لكتيبة "الأسود الثلاثة".

جدير ذكره أنه أضاف بوكايو ساكا هدفا ثالثا للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 57.













