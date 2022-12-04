بالفيديو سرايـا القـدس-مجموعة الشهيد بهاء ابو العطا: استهـــدفنا «مستوطنة حرميش» جنوب غرب جنين بصليات من الرصاص بشكل مباشر

أعلنت سرايـا القـدس - مجموعة الشهيد بهاء ابو العطا، مساء اليوم الأحد، تمكن مجاهديها الأبطال مساء اليوم من استهداف «مستوطنة حرميش» جنوب غرب جنين قرب بلدة قفين بصليات من الرصاص بشكل مباشر.

وأوضحت مجموعات الشهيد بهاء أبو العطا، في بيان عسكري لها، أنه بعد عملية إطلاق التار تمكن مجاهدوها من العودة لقواعدهم بسلام.

ويُشار إلى أن بلدة قفين غرب جنين تقع في منطقة قريبة من مدينة طولكرم وهذا يدل على أن كتائب ومجموعات سريا القدس في جنين وشمال الضفة تمددت إلى هذه المنطقة وهذه هي الإنطلاقة الجهادية الأولى لها بشكل ميداني.

وبثت سرايا القدس- مجموعة الشهيد بهاء أبو العطا، مشاهد من استهداف «مستوطنة حرميش» مساء اليوم بصليات من الرصاص.

وإليكم نص البيان:

{فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ}

بلاغ عسكري صادر عن

..::: سرايـا القـدس - مجموعة الشهيد بهاء ابو العطا :::..

بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا الأبطال مساء اليوم من استهداف «مستوطنة حرميش» جنوب غرب جنين قرب بلدة قفين بصليات من الرصاص بشكل مباشر وتمكن مجاهدونا من العودة لقواعدهم بسلام.

قتالنا ماضٍ حتى القدس

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القـدس-مجموعة الشهيد بهاء أبو العطا

الأحد 4/ديسمبر/2022





