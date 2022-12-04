العاهل الأردني والرئيس الجزائري يشددان على مركزية القضية الفلسطينية

شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأحد، على مركزية القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان أردني- جزائري مشترك، في ختام زيارة الملك عبد الله الثاني إلى الجزائر، وفق ما ذكرته وكالتا الأنباء الأردنية والجزائرية.

وأكد العاهل الأردني والرئيس الجزائري أن التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية يلبي جميع الحقوق المشروعة لشعبنا، على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم، مشددان على أهمية تحقيق الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

كما تناول العاهل الأردني والرئيس الجزائري عددا من القضايا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.