إصابة مواطن في هجوم للمستوطنين بحوارة جنوب نابلس

أصيب مواطن، مساء اليوم الأحد، خلال هجوم للمستوطنين على المنازل والمركبات في بلدة حوارة، جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس:" إن مجموعة من المستوطنين هاجمت منازل ومركبات المواطنين على أطراف البلدة بالحجارة، بحماية جيش الاحتلال، الذي أطلق الرصاص والغاز المسيل للدموع صوب الأهالي، ما أدى لإصابة المواطن بلال يوسف ضميدي بحجر، وتعرضه للاختناق جراء الغاز المسيل للدموع".

وأضاف دغلس:" أن أضرارا لحقت بعدد من المركبات جراء تعرضها للرشق بالحجارة من قبل المستوطنين المتطرفين.