ليفاندوفسكي يسجل ظهوراً بلا عنوان في كأس العالم 2022..!

انتهى مشوار روبرت ليفاندوفسكي، نجم منتخب بولندا، في نهائيات كأس العالم 2022، بالخروج من ثمن النهائي.

منتخب بولندا خسر (1-3) أمام نظيره الفرنسي، حامل اللقب، في دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2022، مساء الأحد، لينتهي مشواره عند هذا الحد.

وكان روبرت ليفاندوفسكي سجل هدفين مع منتخب بولندا في كأس العالم 2022، كما أهدر ركلة جزاء أمام المكسيك، ثم أحرز هدف بلاده الوحيد أمام "الديوك" في ثمن النهائي من ركلة جزاء.

وفي المونديال الذي قد يكون الأخير لليفاندوفسكي في الملاعب، حيث يبلغ مهاجم برشلونة الإسباني من العمر 34 عاما، يتضح أنه كان مخيبا للآمال من ناحية، وكان مميزا على الصعيد الشخصي بالنسبة له.

ورغم عدم تألق ليفاندوفسكي بشكل لافت، غير أنه تمكن من إنهاء عقدته في كأس العالم بعدما فشل في تسجيل أي هدف خلال مشاركته في النسخة الماضية 2018، ليتمكن في قطر من تسجيل هدفين، كان الأول أمام السعودية في الجولة الثانية من دور المجموعات، بجانب هدفه أمام فرنسا.

وأسهم ليفاندوفسكي في تأهل منتخب بلاده إلى ثمن نهائي كأس العالم لأول مرة بعد غياب 36 عاما، إذ تمكن الفريق من احتلال وصافة المجموعة الثالثة بعد حصد 4 نقاط بالتعادل مع المكسيك والفوز على السعودية قبل الخسارة أمام الأرجنتين التي تصدَّرت الترتيب.

كما دخل ليفاندوفسكي تاريخ كرة القدم برقم آخر مميز، حيث بات أحدث الوجوه في قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخبات الوطنية، بعد وصوله إلى هدفه الدولي الـ78، متجاوز الأسطورة البرازيلية بيليه (77 هدفا).

ويُشار إلى أنه يحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو صدارة قائمة الهدافين التاريخيين على الصعيد الدولي برصيد 118 هدفا، يليه الإيراني علي دائي بـ109 أهداف.

جدير ذكره أنه وصل ليفاندوفسكي إلى المركز التاسع في القائمة بالتساوي مع العراقي حسين سعيد.