أجمل وأفضل أدعية استقبال العــــام الجــديــد 2023، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال أجمل وأفضل أدعية استقبال العام الجديد 2023، حيث لم يتبقى سوى شهر على حلول العام الميلادي الجديد ويتمنى الكثير من الناس تحقيق أحلامهم وأمانيهم في هذا العام، ويبحث الكثير من الناس عن أفضل الأدعية التي يتمنون من خلالها أن يكون عامهم الجديد عام خير وبركة وزيادة الرزق والسعادة، ونيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: أجمل وأفضل أدعية استقبال العــــام الجــديــد 2023، ولمعرفة كافة التفاصيل نرجو من سيادتكم متابعة المقال حتى النهاية.

العام الجديد 2023

وفي العادة ما يحب الكثيرون أن يستقبلوا العام الجديد بالدعاء وإرسال أفضل أدعية استقبال العام الجديد لتهنئة أصحابهم وأحبابهم بهذه المناسبة متمنين لهم عامًا جديدًا سعيدًا مليء بالنجاح والسعادة والتوفيق، حيث تعد الأدعية من أفضل العبادات، التي يقوم بها العبد بسؤال خالقه كل ما يتمنى ويحتاج، ولذلك نقدم لكم أفضل الأدعية كما يلي:





أجمل أدعية استقبال العام 2023

ونقدم لكم هنا مجموعة من أدعية استقبال العام الجديد والتي يبحث عنها المتابعين باستمرار وهي كما يلي:

"اللهُم إنا نستودعك سنة مضت من عمرنا بأن تغفرها لنا، وترحمنا وتعفو عنا وأن تُبارك لنا في أيامنا القادِمة، وتصلح أنفسنا وتُيسر أمرنا".

"يا رب إني أسألك فواتح الخير، وخواتمه، وجوامعه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، والدرجات العلى من الجنة، اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتطهر قلبي، وتحصن فرجي، وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة، اللهم إني أسألك أن تبارك في سمعي، وفي بصري، وفي روحي، وفي خَلقي، وفي خُلقي، وفي أهَلْي، وفي محياي، وفي عملي وتقبل حسناتي."

"اللهم إني أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير الثواب، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل صلاتي، واغفر خطيئاتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة."

"ربي اغفر لي ما مضى، وأصلح لي ما بقي، وأعوذ بك من شرها اللهم اجعله عامًا ملئ بالسعادة والفرح".

"يا رب مع بداية العام الجديد اكتب لنا الخير فيه واجعله ختام لأحزاننا وبداية لحياة جديدة مليئة بالسعادة".

أفضل أدعية استقبال العام الجديد 2023

من الأمور المحمودة في بداية العام الجديد تبادل الأدعية للتهنئة والاستبشار بالخير والسعادة وحسن الظن بالله، ومن أجمل أدعية استقبال العام الجديد ما يلي:

- "في بداية هذا العام الجديد، اللهم عام بلا أوجاع بلا فقد بلا هموم سنة خفيفة لطيفة سنة تتغير فيها أقدارنا إلى ما نتمنى."

- "مع بداية العام الجديد يا رب نستودعك أهالينا وأنفسنا من الحوادث والفواجع ومن كل عين ومرض وهم وغم واجعله عام مليء بالأفراح وكل ما يسرنا يا كريم."

- "اللهم قد أقبل علينا عام جديد نسألك من خيره ونعوذ بك من شره."





دعاء اليوم الأخير في العام

هناك مجموعة من الأدعية التي يتبادلها الأحباب لاستوداع العام الماضي عند الله واستقبال العام الجديد بالاستبشار بالخير والثقة في الله، ومنها كالتالي:

- "اللهم إني استودعتك عام مضى من عمري فاغفر لي ما كان فيه واكتب لي الخير وبارك لي في هذا العام واجعله عام أجمل مما مضى واجعله بداية لأجمل الأقدار."

- "اللهم اختم لنا عامنا الماضي بالصالحات وبارك لنا في السنة الجديدة واجعل الفرح واليسر فيها."

- "ربي إني استودعتك السنة الجديدة، يا رب اجعلها مليئة بالتوفيق والسعادة، اللهم إني استودعتك فتحها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها."

- "نسألك اللهم أن تجعله عام خير وأن تنصر الإسلام والمسلمين وأسألك اللهم عملا يقربني إليك يا ذا الجلال والإكرام وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم."

- "اللهم اغفر لي ذنوب فعلتها في عام مضى وأصلح نفسي واسترني وأكرمني في العام الجديد واجعله بداية هداية ونور وسرور وفرج يأرب العالمين."

- "عام من عمري مضى وعام جديد ابتداء اللهم أنها بداية سنة جديدة لي فاجعل عامي هذا أجمل مما تمنيت."