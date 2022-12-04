كأس العالم 2022.. منتخب اليابان يهدد كرواتيا..!

يقدم منتخب اليابان واحدة من أفضل النسخ في تاريخه ببطولة كأس العالم، خلال مونديال قطر 2022، الذي وصل فيه حتى الآن لثمن النهائي عن جدارة.

وكان حجز المنتخب الياباني مقعده في ثمن النهائي بعدما تصدر مجموعة الموت التي ضمت إلى جواره ألمانيا وإسبانيا وكوستاريكا، حيث فاز على العملاقين الأول والثاني بنتيجة واحدة هي 2-1، وخسر بينهما أمام كوستاريكا بشكل مفاجئ 0-1.

وتصدر محاربو الساموراي المجموعة الخامسة ليضربوا موعدا (الإثنين) مع كرواتيا التي حلت وصيفة في المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط خلف منتخب المغرب المتصدر بـ7 نقاط.

وشدد هاجيمي مورياسو، مدرب منتخب اليابان، خلال مؤتمر صحفي على أن الساموراي يجب أن يستفيد من دروس الماضي وآخرها الخروج المرير أمام بلجيكا من ثمن نهائي كأس العالم 2018 بروسيا، بعد الهزيمة بصعوبة 2-3.

وقال مورياسو عن ذلك: "في مونديال روسيا كان المنتخب الياباني يحاول أن يتجاوز حاجز ثمن النهائي، وبذل كل ما بوسعه من أجل ذلك، وكان يستحق التأهل لكنه في النهاية خسر".

وواصل: "شعرنا بانزعاج وإحباط كبيرين إثر الخروج من البطولة حينذاك، لكنها تبقى تجربة مهمة للغاية، ويجب أن نستفيد منها في التأهل إلى ربع نهائي البطولة الحالية للمرة الأولى في تاريخ اليابان".

وأكمل: "الآن يمكننا أن نستفيد مما تعلمناه.. لدينا تاريخ طويل من المشاركات في المونديال، وخبرات متراكمة، وعلينا أن نستخلص الدروس كي نعكسها أمام كرواتيا من أجل مواصلة المشوار في البطولة الحالية".

يذكر أن منتخب اليابان وصل إلى دور الـ16 بكأس العالم 3 مرات كانت آخرها في نسخة 2018، ويتطلع في مونديال قطر 2022 للتأهل لدور الثمانية للمرة الأولى في تاريخه.

وسار المخضرم يوتو ناجاتومو، مدافع منتخب اليابان الذي يشارك في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، على نهج مدربه، بالقول: "نثق في قدراتنا الآن بشكل كامل، بعد تأهلنا في صدارة مجموعتنا".

وواصل: "شاركت في كأس العالم 4 مرات، وشعرت بالإحباط لعدم التقدم بشكل أكبر في النسخ الماضية، لذا نتطلع لتقديم مباراة كبيرة أمام كرواتيا وصناعة التاريخ بالتأهل لربع النهائي".

وأكمل: "لم أنس مواجهتنا مع بلجيكا، والتي ظلت في ذاكرتي طوال السنوات الـ4 الماضية، التي كانت صعبة بالنسبة لي.. وأرى أننا حاليا أفضل وأقوى نسخة في تاريخ منتخب اليابان وسنسعى لإلحاق الهزيمة بكرواتيا، لكتابة تاريخ جديد وإسعاد الجماهير اليابانية