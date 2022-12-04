تظاهرة احتجاجية في الطيبة بالداخل المحتل تنديداً بجرائم القتل

تظاهر العشرات من مدينة الطيبة في الداخل المحتل عام 48، مساء اليوم الأحد، تنديدا بالعنف والجريمة وتقاعس الشرطة "الإسرائيلية" في ملاحقة المجرمين والعصابات، في أعقاب جريمة القتل التي راح ضحيتها الشاب مجد شيخ يوسف.

وأغلق المتظاهرون مفترق الجسر في الطيبة أمام حركة السير، للتعبير عن احتجاجهم على تصاعد الجريمة في المجتمع العربي، كما رددوا هتافات منددة بتقاعس الشرطة الإسرائيلية وتواطئها مع عصابات الإجرام.

وانطلقت المظاهرة الاحتجاجية بمشاركة واسعة من الأهالي، إضافة لعائلة ضحية جريمة القتل الشاب مجد شيخ يوسف الذي قتل خلال عمله في مدينة الطيرة.

ونظمت التظاهرة بدعوة من منتدى الأمهات الثكالى، وائتلاف نساء ضد السلاح، وعائلة الضحية شيخ يوسف، لإطلاق صرخة ضد الجريمة والشرطة "الإسرائيلية".

وأجمع المشاركون على استنكار ونبذ العنف والجريمة المستفحلة في المجتمع العربي، وعلى تقاعس الشرطة الإسرائيلية في محاربة العنف والجريمة.