بالفيديو مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن البحرينية بسبب زيارة رئيس الكيان الصهيونى للبحرين

اندلعت، مساء اليوم الأحد، مواجهات واسعة بين المتظاهرين وقوات الامن البحرينية في أعقاب زيارة رئيس كيان الاحتلال اتسحاق هيرتسوغ للبحرين.

وأظهرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو رفض كبير للشعب البحريني لزيارة رئيس الكيان الصهيونى للبحرين.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها:"التطبيع خيانة للعروبة والإسلام". ورددوا العديد من الشعارات المناهضة للزيارة التطبيعية مع الاحتلال.

وكان عقد ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس كيان الاحتلال، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الأحد، جلسة مباحثات في العاصمة البحرينية، على هامش أول زيارة من نوعها لرئيس "إسرائيلي" للبحرين، ناقشا خلالها "مواصلة جهود حماية أمن المنطقة في ظل التحديات الحالية"، وتعزيز "الشراكة الأمنية والاقتصادية" بين "تل أبيب" والمنامة.