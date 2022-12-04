لماذا ينوي الاحتـــلال إزالة معبر "كارنــي" في هذا التوقيت.. وهل صورة مقتل الضــابط تلاحــقه؟!

جاء إعلان جيش الاحتلال الصهيوني اليوم عن نيته في إزالة معبر "كارني" شرق مدينة غزة واستكمال إنشاء الجدار التحت أرضي في وقتٍ لا زالت مفاوضات تشكيل حكومة الاحتلال تراوح مكانها ونية حكومة لابيد المنتهية ولايتها تحقيق إنجازات أمام الجمهور الصهيوني، كما أن الإعلان جاء بعد أشهر من إصدار لجنة التحقيق نتائجها في ظروف مقتل ضابط من جيش الاحتلال على يد مقاوم قرب المعبر خلال مواجهات في حينها، فكل هذه الأسباب دفعت الاحتلال للإعلان في هذا الوقت بالتحديد عن إزالة منطقة معبر كارني بحسب بعض الخبراء والمحللين.

الخبير الأمني والمختص في الشأن "الإسرائيلي" عزام أبو العدس، رأى أن نية الاحتلال إزالة منطقة معبر كارني شرق مدينة غزة تأتي في ظل استفادة العبر من عملية مقتل الضابط وضمن بعض المشاريع التي يقوم بها جيش الاحتلال الصهيوني ووحداته الهندسة.

وقال الخبير خلال حديث خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":"تم العمل على إزالة معبر "كارني" وكامل المنطقة بناء على تقرير لجنة التحقيق في مقتل الضابط، موضحاً أنه عندما نتحدث عن مشروع الجدار الأرضي الذي أقامه جيش الاحتلال على حدود قطاع غزة فنحن نتحدث عن مشروع كلف أكثر من 17 مليار شيكل، وإيضا هو مشروع مخطط له منذ سنوات وليس قراراً لحظياً وقد اتخذ قرار انشاءه منذ سنوات.

خلل هندسي بالمنطقة

وعن علاقة هذا الحدث بمقتل الضابط الصهيوني على يد مقاوم قرب معبر "كارني" قبل نحو عام، أكد أن نتائج التحقيق في مقتل الضابط في حينها توصلت إلى أن مطلق النار وصل للمكان من خلال زاوية عمياء، وكان هناك خلل هندسي بالمكان قرب جدار معبر "كارني" حيث أنه من المفترض أن الجندي يرى كل من حوله وبزاوية 180 درجة ولكنه لم يحدث وتمكن المقاوم من إطلاق النار على الجندي.

أعمال ملحقة بالجدار

وعن إعلان الجيش قبل أشهر من الانتهاء من إنشاء الجدار الأرضي، أوضح أبو العدس أن جيش الاحتلال أعلن في حينها أنه تم الانتهاء من بناء الجدار التحت أرضي على حدود قطاع غزة وبقي هناك أعمل ملحقة بهذا الجدار، مُعتبراً أن الاحتلال اعتبر أن منطقة "كارني" هي من الأعمال الملحقة بالجدار الأرضي.

وأضاف:"بخصوص العمل في الجدار الأرضي على حدود قطاع غزة يتم بالعادة الإعلان عن الانتهاء من كل مقطع، موضحاً أن جيش الاحتلال يقوم بشكل دوري في هذا الموضوع بالإعلان عن أكثر من مرحلة من مراحل الجدار".

لابيد يريد إنجاز

ورأى الخبير أن حكومة الاحتلال المنتهية ولايتها برأسة لابيد وغانتس تريد أن تحقق إنجازاً في الوقت الضائع، وأن تقول للجمهور الصهيوني بأن هذا العائق أنا الذي قمت بإنجازه وأن نتنياهو استلم بعد إنجاز هذا العمل الضخم، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار الصراعات السياسية داخل دولة الاحتلال في ظل استمرار مفاوضات تشكيل الحكومة.

وصرح المتحدث باسم جيش العدو الصهيوني، صباح اليوم: "أنه بدأت اليوم الأحد عملية "كارني عوز" التي تتضمن تفكيك معبر "كارني" في منطقة العائق الأمني على حدود قطاع غزة، وسيتم مكانه بناء عائق أرضي، والعملية تستمر عدة أسابيع يتم خلالها تنفيذ العمل في منطقة العائق بقيادة مديرية الحدود والتماس في وزارة الدفاع وبالتعاون مع "فرقة غزة".

ويُشار إلى أنه توقف العمل في المعبر منذ عام 2011 بعد سلسلة عمليات وإخفاقات في المنطقة.