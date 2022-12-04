القيادي نعيم يستنكر زيارة رئيس الاحتلال "هرتسوغ"للبحرين

استنكر القيادي في حركة "حماس" د. باسم نعيم، زيارة "الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ" للعاصمة البحرينية، اليوم الأحد.

وقال القيادي نعيم عبر صحفته الشخصية في "الفيس بوك":" مشهد مشين ومستنكر، أن نرى حاكماً عربياً يستقبل رئيس كيان عنصري وزعيم أكبر تنظيم إرهابي، في عاصمة عربية المنامة، عرفت بانحيازها لفلسطين طوال تاريخها، ويحدث هذا في الوقت الذي تجري فيه دماء شبابنا أنهاراً إعدامًا ميدانياً على يد الصهاينة في مدن وقرى فلسطين في الوقت الذي تنتهك حرمة المقدسات، وفي مقدمتها المسجد الأقصى، على يد الفاشيين الصهاينة".

وأضاف:" في الوقت الذي تخرج الشعوب العربية في مونديال قطر لتعبر عن موقف الأمة الواضح برفض التطبيع والمطبعين وتطرد ممثلي الكيان في كل مناسبة ومن كل زقاق".

وأردف القيادي في حماس:" للاسف بعض الحكام يحاولون قهر شعوبهم وتزييف إرادتهم، إنّ شرعية الحكم وديمومته، أي كان، تستمد من إرادة الشعوب وليس من الإرتهان لأعداء الأمّة ومخططاتهم البحرين".

وتوجه "الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ"، اليوم الأحد، إلى البحرين في أول زيارة من نوعها للمنامة، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الزيارة ستجري تحت حراسة مشددة إثر المظاهرات التي نُظمت في البحرين ضد هذه الزيارة.

وعلق رئيس كيان العدو "هرتسوغ" على زيارته للعاصمة البحرينية، قائلاً:" زيارة مؤثرة لصديقي ملك البحرين، أشكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وأبارك رؤيته للسلام والصداقة والتسامح، ومساهمته في اتفاقيات التطبيع - زيارتي تؤكد الأهمية التي توليها إسرائيل للعلاقات مع البحرين، والتي تشمل شراكات أمنية، واقتصادية، وسياحية، وبيئية".

يذكر أن البحرين، أعلنت في 11 سبتمبر 2020، عن موافقتها على تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، ووقع الاتفاق رسميًا في احتفالٍ نظم في تاريخ 15 سبتمبر 2020 في البيت الأبيض، خلال فترة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب