"أبو مجاهد": استهداف الاحتلال لمواقع المقاومة لن يمر مرور الكرام

أكد محمد البريم " أبو مجاهد" مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين، مساء اليوم الأحد4/12/2022م، أن العدوان "الاسرائيلي" الذي جرى بالأمس على أبناء شبعنا الفلسطيني وعلى مقدرات المقاومة، محاولة من الاحتلال لتغير معادلات ثبتتها المقاومة على مدار معاركها مع العدو الصهيوني.

وقال أبو مجاهد خلال حديث لـ"إذاعة صوت الأقصى"، معقباً على الغارات الصهيونية الأخيرة على قطاع غزة:" إن رسالة المقاومة بالأمس، تؤكد للعدو أن المقاومة على أهبة الاستعداد والاستنفار وجاهزة للرد إذا ما استمر العدوان الصهيوني".

وأضاف :" استهداف الاحتلال لمواقع المقاومة لن يمر مرور الكرام وسيكون مقابله ثمن، ومقدرات ومواقع المقاومة لا يمكن أن تكون أداة للعبث من قبل حكومة الاحتلال"، مؤكد أن المقاومة بالأمس أرسلت رسالة قوية للاحتلال بتصديها لطيران العدو باستخدام مضادات أرضية،

كم أكد أن حالة التنسيق ما بين كافة قوى وأدرع المقاومة العسكرية انتجت موقفاً لدى قيادة المقاومة بفرض وقائع جديدة على الأرض لمنع تغول الاحتلال أكثر على أبناء شعبنا ومواقع المقاومة ومقدراتها

وشنت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأحد ٤/١٢/٢٠٢٢، سلسلة غارات استهدفت مواقع عدة وسط وجنوب قطاع غزة تتبع للمقاومة، رداً على إطلاق صاروخ من قطاع غزة مساء أمس السبت، وفقاً لزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال.