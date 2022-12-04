صورة برشلونة يغازل ميسي بإنجاز تاريخي

حرص نادي برشلونة على مغازلة نجمه السابق ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، على مواقع التواصل الاجتماعي.



وكان ميسي وصل إلى المشاركة في 1000 مباراة بمشواره الكروي، أمس السبت، أمام أستراليا في الدور ثمن النهائي من كأس العالم.



ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورتين لميسي واحدة بقميص البارسا في بداياته بـ"كامب نو"، والأخرى له بقميص الأرجنتين في مونديال 2022.



وكتب حساب برشلونة على الصورة: 1000 مباراة - 789 هدفا - 338 تمريرة حاسمة.



يذكر أن عقد ميسي مع باريس سان جيرمان ينتهي في الصيف المقبل، مع إمكانية التمديد لموسم آخر بشرط موافقة الطرفين.



وزعمت العديد من التقارير بأن برشلونة يحاول استعادة خدمات ميسي مجانا بنهاية الموسم الحالي.



