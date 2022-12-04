بالفيديو "كتائب القسام" تنشر مقطعاً مرئياً لاستهدافها طائرات الاحتلال بصواريخ أرض-جو فجر اليوم

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء اليوم الأحد، مقطعاً مرئياً تؤكد فيه أنها استهدفت الطائرات الحربية "الإسرائيلية"، بصواريخ أرض-جو، فجر اليوم الأحد 4/12/2022م.

وقالت الكتائب في تصريح صحفي :" إن المقطع المرئي يظهر مشاهد من تصدي دفاعاتها الجوية، فجر اليوم الأحد للطيران الحربي المعادي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض-جو وبالمضادات الأرضية".

وشنت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأحد ٤/١٢/٢٠٢٢، سلسلة غارات استهدفت مواقع عدة وسط وجنوب قطاع غزة تتبع للمقاومة، رداً على إطلاق صاروخ من قطاع غزة مساء أمس السبت، وفقاً لزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال.

وفيما يلي مقطع الفيديو: