الجهاد الإسلامي: زيارة "هرتسوغ" للعاصمة البحرينية طعنة للشعب الفلسطيني وخذلان كبير لقضية العرب والمسلمين الأولى

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد4/12/2022م، بأشد العبارات استقبال "اسحق هرتسوغ" في العاصمة البحرينية.

وقال الناطق باسم الحركة طارق سلمي في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن زيارة هرتسوغ لأي دولة عربية أو إسلامية هي طعنة للشعب الفلسطيني، وخذلان كبير لقضية العرب والمسلمين الأولى".

وبين أن الكيان الصهيوني يسعى من خلال هذه الزيارة وغيرها إلى التغطية على عدوانه وارهابه، وعلى تصاعد جرائم القتل والإعدام التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس.

وأشاد الناطق باسم الجهاد برفض الشعب البحريني لهذه الزيارة المشؤومة، داعياً كل الشعوب العربية والإسلامية إلى إعلاء صوتها في رفض التطبيع والتصدي لكل محاولات الاختراق الصهيوني في عالمنا العربي والإسلامي.

وتوجه "الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ"، اليوم الأحد، إلى البحرين في أول زيارة من نوعها للمنامة، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الزيارة ستجري تحت حراسة مشددة إثر المظاهرات التي نُظمت في البحرين ضد هذه الزيارة.

وعلق رئيس كيان العدو "هرتسوغ" على زيارته للعاصمة البحرينية، قائلاً:" زيارة مؤثرة لصديقي ملك البحرين، أشكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وأبارك رؤيته للسلام والصداقة والتسامح، ومساهمته في اتفاقيات التطبيع - زيارتي تؤكد الأهمية التي توليها إسرائيل للعلاقات مع البحرين، والتي تشمل شراكات أمنية، واقتصادية، وسياحية، وبيئية".

يذكر أن البحرين، أعلنت في 11 سبتمبر 2020، عن موافقتها على تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، ووقع الاتفاق رسميًا في احتفالٍ نظم في تاريخ 15 سبتمبر 2020 في البيت الأبيض، خلال فترة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب