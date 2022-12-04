"الخارجية": نتواصل مع السلطات التونسية لإنجاز مطابقة عينات المفقودين قبالة سواحل تونس

تواصل وزارة الخارجية والمغتربين جهودها مع السلطات التونسية المختصة للإسراع في إنجاز مطابقة عينات المفقودين، نتيجة غرق سفينة قبالة السواحل الجنوبية لتونس، للتعرف على جثامينهم.

وأوضح المستشار السياسي لوزير الخارجية السفير أحمد الديك، أن الوزارة تتابع باهتمام كبير مناشدات أسر وذوي المواطنين المفقودين، وتقف إلى جانب أسرنا الفلسطينية التي فقدت أبناءها.

وأضاف:" أنجزنا ومن خلال علاقة متواصلة مع ذوي الضحايا وعبر سفارتي دولة فلسطين لدى القاهرة وتونس، تأمين وصول العينات التي أخذت من أقارب المفقودين إلى تونس، وبالفعل قامت سفارتنا بتسليمها بشكل رسمي لوزارة الداخلية التونسية، وحصلت على إذن قضائي تونسي لإجراء المطابقة بين العينات".