الدفاع الروسية: عمليات هجومية ناجحة لقواتنا قرب دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تنفذ عمليات هجومية ناجحة في منطقة مدينة أرتيوموفسك (باخموت) قرب دونيتسك، مؤكدة مقتل أكثر من 50 جنديا أوكرانيا وتدمير 6 مدرعات هناك خلال يوم.

وأضافت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن القوات الروسية صدت عددا من الهجمات الأوكرانية على محاور أخرى، حيث قضت على نحو 40 جنديا أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك، وأكثر من 60 جنديا على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك)، فيما تجاوزت خسائر الجيش الأوكراني على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك) 80 فردا بين قتيل وجريح خلال يوم.

وفي ما يلي أبرز ما جاء في تقرير الدفاع الروسية: