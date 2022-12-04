برشلونة يفتح الباب أمام بوسكيتس للرحيل

فتح جوردي كرويف المدير الرياضي لبرشلونة، الباب أمام رحيل سيرجيو بوسكيتس لاعب خط وسط الفريق الأول للبلوجرانا، بنهاية الموسم الحالي.



وقال كرويف، خلال تصريحات نقلها الصحفي الشهير فابريزيو رومانو: "انتقال بوسكيتس لإنتر ميامي؟ بوسكيتس سيقرر مستقبله، والأمر متروك له حاليا، لأن عقده ينتهي بنهاية الموسم".

وأضاف رومانو، على حسابه بموقع التدوين العالمي "تويتر": "قرار بوسكيتس بيده، وهو يعرف أن برشلونة أفضل ناد، لكن الأمور ليست سهلة هنا، لأن الجماهير تريد دائما أفضل العروض من اللاعبين على أرض الملعب".



وينتهي تعاقد بوسكيتس مع قلعة كامب نو، بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء تفيد بتوصله لاتفاق مع إنتر ميامي.



ويتصدر الفريق الكتالوني ترتيب جدول فرق الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، جمعها من 14 مباراة، فاز في 12 منها، وتعادل في واحدة، وخسر مثلها.