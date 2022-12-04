"داحلية غزة" تنشر أسماء المسافرين ليوم غدٍ الإثنين (5 ديسمبر)

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأحد4/12/2022م، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين (5 ديسمبر).

وبينت الوزارة أن أولوية السفر ستكون للأسماء المدرجة في كشوفات الحافلات الثامنة، والتاسعة حتى الرقم (150) من كشف المسافرين رقم (2022/39)هنـــــــــا، بالإضافة لكشف الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/47)هنــــــــا، داعية المسافرين لضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان.

وأكدت الوزارن أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، وأنها لن تسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، مطالبة المسافرين بضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر وضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بالسفر لمن لا يستكمل إجراءاته.