الاحتلال أصدر 242 أمر اعتقال إداري بحق عدد من الأسرى الشهر الماضي

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، 242 أمر اعتقال إداري بحق عدد من الأسرى والمعتقلين.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير لها، اليوم الأحد، أن من بين الأوامر الصادرة، 120 أمراً إدارياً جديداً، و122 أمر تجديد، لفترات تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر.

وأضافت أن حصيلة أوامر الاعتقال الإداري منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية الشهر المنصرم بلغت 2050 أمر اعتقال إداري، وهذا يؤكد أن سلطات الاحتلال ماضية بتنفيذ هذه السياسة الجائرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف أطيافه دون توقف، متذرعة بما يسمى "بالملف والأدلة السرية"، وهي بذلك تحرم المعتقل من حريته وتحتجزه بالسجون دون معرفة أسباب اعتقاله ودون تقديمه لمحاكمة عادلة.

ويعتقل الاحتلال داخل سجونه حالياً ما يقارب 830 معتقلاً إدارياً، من بينهم 5 أطفال قيد الاعتقال الإداري، وثلاث أسيرات رهن الاعتقال الإداري، وهنّ بشرى الطويل وشروق البدن ورغد الفني.