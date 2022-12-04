بث مباشر مباراة فرنسا وبولندا اليوم في كأس العالم 2022- مشاهدة بث مباشر الآن مباراة فرنسا ضد بولندا، في دور الاقصاء، يتقابل اليوم منتخبا فرنسا وبولندا في مباراة يراها مراقبون رياضيون بأنها صعبة على المنتخبين الذين تخطيا دور المجموعات، والآن يتقابلان في دور الـ 16 الإقصائي، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت فلسطين والسعودية، الرابعة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، السابعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، من مساء اليوم الأحد الموافق 4 ديسمبر 12 2022، حيث يستضيف اللقاء ملعب الثمامة في دولة قطر التي تعد أول دولة عربية تنظم حدث كأس العالم 2022، ومن المقرر أن يُعلق على المباراة المعلق الرياضي حسن العيدروس، والمعلق الرياضي ماهر المعيقلي، كما إن جمهور الساحرة المستدير سيوجه أنظاره صوب شاشات البث لمشاهدة مباراة القمة بين بولندا وفرنسا اليوم عبر بث مباشر.

مشاهدة مباراة فرنسا ضد بولندا الآن بث مباشر

وتقام اليوم مباريات في دور الـ 16 في كأس العالم 2022، بث مباشر مباراة فرنسا وبولندا اليوم في كأس العالم 2022- مشاهدة بث مباشر الآن مباراة فرنسا ضد بولندا، التي تنظمها دولة قطر وبدأت من 20 نوفمبر الماضي، وتنتهي في 18 ديسمبر 2022 الجاري، ولأهمية المباراة ينشر لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مشاهدة مباراة فرنسا ضد بولندا الآن بث مباشر، لأن التقارير الرياضية والمختصون في الشأن الرياضي يرون أن ستكون ملحمة كروية بين الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وكيليان مبابي ورفاقه.

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توقّع نتيجة مباراة فرنسا وبولندا وادخل السحب على 5 كوبونات توصيل بقيمة 100 ريال#شجع_مع_مرسول pic.twitter.com/WDvO4APCPk — مـرسول | MRSOOL (@AppMrsool) December 3, 2022

بث مباشر فرنسا وبولندا جودة عالية HD تعليق عربي

أجواء حماسية تشهدها مدرجات الملاعب القطرية، تزامنا مع انطلاق مباريات الدور الـ 16 واقتراب النهاية لمعرفة من الفائز بلقب كأس العالم 2022 مونديال قطر، بث مباشر فرنسا وبولندا جودة عالية HD تعليق عربي، إذ تنطلق اليوم مباراتين بين أربعة منتخبات مرشحة، لكن الأنظار تتجه نحو منتخبي الديوك الفرنسية والبولندي، التي تنطلق الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد 4-12-2022، كونهم يرغبون بمشاهدة مباراة مدججة بالنجوم العالميين، ورؤية بطل العالم النسخة الماضية إلى أي مرحلة سيصل في هذه النسخة.

بث مباشر الآن.. فرنسا ضد بولندا في كأس العالم قطر 2022

وبدأت مباريات الدور ربع النهائي في كأس العالم قطر 2022، خلال الفترة من الجمعة الموافق 9-12-2022، إلى يوم السبت الموافق 10-12-2022، بث مباشر الآن.. فرنسا ضد بولندا في كأس العالم قطر 2022، حيث يدخل نجوم منتخب فرنسا وأعينهم صوب الفوز والمضي قدما اتجاه الحفاظ على اللقب العالمي، بينما فإن المنتخب البولندي يراهن على قدرته على إحداث مفاجأة أمام منتخب الديوك في مباراة اليوم وتحقيق إنجاز تاريخي.

جدول مباريات دور ال16



السبت

هولندا 🇳🇱 وأمريكا🇺🇸

الأرجنتين🇦🇷واستراليا🇦🇺



الأحد

فرنسا 🇫🇷 وبولندا 🇵🇱

إنجلترا 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 والسنغال 🇸🇳



الأثنين

اليابان 🇯🇵 وكرواتيا 🇭🇷

البرازيل 🇧🇷 و كوريا الجنوبية 🇰🇷



الثلاثاء

المغرب 🇲🇦 وإسبانيا 🇪🇸

البرتغال 🇵🇹 وسويسرا 🇨🇭 — إبراهيم بدر (@ibmbader) December 3, 2022

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