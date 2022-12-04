الاحتلال يرفض الإفراج عن الأسير البرغوثي ويُبقي على الحكم السّابق بحقّه

رفضت المحكمة العسكرية للاحتلال في "عوفر" اليوم الأحد 4/12/2022، الإفراج عن الأسير نائل البرغوثي، وتقرر الإبقاء على الحكم السّابق بحقّه ومدته مؤبد و(18) عامًا، بذريعة وجود "ملف سري" بحقّه

ووفقاً لنادي الأسير، فقد عقدت اليوم جلسة جديدة في المحكمة العسكرية للاحتلال في "عوفر" ، للأسير نائل البرغوثي المعتقل في سجون الاحتلال منذ 43 عامًا، وهي أطول مدة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، أمضى منها 34 عامًا بشكل متواصل، وهو أحد محرري صفقة "وفاء الأحرار" المُعاد اعتقالهم عام 2014.

وكانت المحكمة العليا للاحتلال قد أعادت القضية مجددًا إلى المحكمة العسكرية للاحتلال في قرار صدر عنها في شهر أيار / مايو من العام الجاري، كون أنّ المحكمة العسكرية هي من أصدرت الحكم الأول بحقه عام 2015، وهي كذلك من أعادت له الحكم المؤبد و(18) عامًا على خلفية وجود "ملف سرّي".