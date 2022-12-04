بالفيديو : من هو الإعلامي المصري الكبير مفيد فوزي الذي وافته المنية اليوم؟

من هو الاعلامي المصري الكبير مفيد فوزي الذي وافته المنية اليوم ، ضجت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي بالتعازي والبحث عن شخصية الاعلامي الكبير مفيد فوزي الذي وافته المنية عن عمر يناهز 90 عاماً ، فمن هو مفيد فوزي الاعلامي والكاتب الكبير والمحاور كما اطلق عليه الكثير ، فلسطين اليوم الاخبارية تقدم لكن نبذة عن الاعلامي مفيد فوزي الذي اعلن عن وفاته اليوم بعد صراع كبير من المرض .

من هو الاعلامي المصري الكبير مفيد فوزي الذي وافته المنية اليوم

مفيد فوزي سعد (19 يونيو 1933 - 4 ديسمبر 2022)؛ إعلامي مصري لقب بـ«المحاور». كان والده فوزي سعد موظفا بوزارة الصحة، أما والدته السيدة مريم فرج فكانت ربة منزل وهي التي شجعته على نشوء موهبته الصحفية منذ الصغر، تخرج في كلية الآداب – جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1959م.

تزوج من الإذاعية الراحلة آمال العمدة في الأول من مايو عام 1968 والتي رحلت عن عالمنا في 11 مارس 2001، وأنجب منها ابنته الكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزي.

ما سبب وفاة الاعلامي الكبير مفيد فوزي

أثرى مفيد فوزي عالم الصحافة والتليفزيون بتحقيقاته المتنوعة، وحواراته الناجحة مع أهم الشخصيات السياسية والأدبية والفنية على مستوى العالم العربي خلال مسيرته المهنية، يعد أول من قدم فكرة «تلفزة الصحافة» أو «تصحيف التليفزيون» والذي سار على دربه فيما بعد العديد من برامج الصحافة التليفزيونية على شاشة التليفزيون المصري. تتلمذ على يد رائد الاستنارة أحمد بهاء الدين في بداية مشواره الصحفي في مجلة صباح الخير.





توفي يوم 4 ديسمبر 2022 بعد معاناة مع المرض.