قوات الاحتلال تحتجز ذوي الأسرى على حاجز جبارة

احتجزت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأحد 4/12/2022، ذوي الأسرى خلال زيارتهم لأبنائهم في سجون الاحتلال، على حاجز جبارة العسكري.

ووفقاً لوزارة الأسرى، فقد احتجزت مخابرات الاحتلال والدة الأسير صادق أبو مازن ووالدة الأسير معتز حسين وكلاهما من نابلس على حاجز جبارة العسكري وتمنعهما من العبور لزيارة نجليهما في سجن ريمون.

وتأتي هذه السياسية استمراراَ لحالة التضييق على أهالي الأسرى، والتنغيص على أبنائهم في السجون.

علما بأن الأسير صادق أبو مازن محكوم بالسجن لمدة 26 عامًا ومعتقل منذ فبراير 2017، والأسير معتز حسين محكوم بالسجن لمدة 19 عامًا.