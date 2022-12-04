قيادي في حماس: المقاومة بغزة لن تقبل بتغيير قواعد الاشتباك

أكد د. إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس اليوم الأحد 4/12/2022 ، أن المقاومة لن تقبل بتغيير قواعد الاشتباك فالقصف بالقصف والدم بالدم .

وحمل القيادي رضوان تعقيبا على قصف الاحتلال لقطاع غزة الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعيات جرائمه بحق شعبنا ومقدساتنا.

ودعا رضوان أهلنا في الضفة الغربية إلى تصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال الصهيوني وملاحقة قاتل الشهيد عمار مفلح.

ووجه القيادي في حماس التحية إلى كتائب عز الدين القسام التي تصدت للطائرات والعدوان الصهيوني على قطاع غزة وأكدت على أن سماء غزة محرم على الاحتلال.